Vanaf donderdag statiegeld op plastic flesjes, sportclubs profiteren ervan: ‘Nieuwe manier van doneren’

Video Van der Poel verbaast vriend en vijand en behoudt gele trui, Pogacar haalt uit

20:09 Mathieu van der Poel heeft op grootse wijze standgehouden in de Tour de France. Hij verloor in de individuele tijdrit van Changé naar Laval een halve minuut op een ontketende Tadej Pogacar, maar dat was net genoeg om het geel te behouden. Van der Poel eindigde zelfs geheel tegen alle verwachtingen in als vijfde.