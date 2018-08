Van afpersing tot mishandeling: Klaas Otto ontkent

In de hoek van de rechtszaal staat een grote stellage, geheel gevuld met mappen. Documenten in het strafproces tegen Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Monter zit hij in de rechtszaal, waar hij de rechter af en toe zelfs interrumpeert. Gefrustreerd: ,,Ik wil mijn verhaal doen.” Vragen over de motorclub kan de oprichter van No Surrender niet waarderen: ,,Waarom wordt de motorclub er telkens bij gehaald?”, zegt hij bij vragen over bedreiging.