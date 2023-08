Vader Jill Bayings baalt van uitschakeling Oranje-vrouwen maar is blij met WK: ‘Dat ze een keer mocht invallen, was goud’

Pokémon, Oreo en unicorn: bij deze Bredase ijssalon is geen smaak te gek

BREDA - Felblauwe Pokémonbolletjes met spikkeltjes gaan als koude ijsjes over de toonbank bij de salon van Bon Appetit in Breda. In totaal zijn daar liefst achtenveertig smaken, verdeeld over drie vitrines. De trend? ,,Om de week maken we een andere smaak.”