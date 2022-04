Uitvaartverzorger Yvonne Jorissen streeft naar een afscheid met een ziel: “Bepaal zélf hoe je je laat kisten”

Zuylen UitvaartverzorgingElke uitvaart vertelt een eigen verhaal. Daarom is bij Zuylen Uitvaartverzorging geen vraag te gek. Afscheid met een ziel, noemen zij dat. Yvonne Jorissen is een van de zeven uitvaartverzorgers. Zij kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om na te denken over je eigen afscheid. “Kleurrijk en uitbundig, zo laat ík me kisten.”