Uitspraak drugszaak John G. op 4 september

BREDA - De rechtbank in Breda doet op 4 september uitspraak in de zaak tegen drugsverdachte John G. (58) en zijn zoon Sander (37) uit Breda.

Dat bleek vandaag tijdens de vervolgzitting tegen de hoofdverdachten en zeven medeverdachten. G. en zijn zoon worden verdacht van drugshandel en witwaspraktijken.

Volgens officier van justitie mr. Ria Lemstra is er geen reden om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk of de dagvaardingen tegen de verdachten niet te verklaren. Lemstra betoogde verder dat lange duur voordat de zaak voor de rechter werd gebracht geen reden is om de strafeis nog meer te verlagen. Nu eiste zij vorige week zes jaar tegen J. en 4,5 jaar gevangenisstraf tegen zijn zoon. Volgens Lemstra had zij tegen hoofdverdachte John G. onder normale omstandigheden tien jaar cel geëist.

Schietpartij

Het onderzoek tegen John G. werd in 2007 opgestart. Op 14 juli 2010 vond er op het woonwagenkamp aan de Rijnauwenstraat in Breda, waar de familie G. woont, een schietpartij plaats waarbij de 12-jarige zoon Danny van John G. om het leven kwam. Drie mannen, waaronder twee Britse broers, zijn hiervoor tot achttien jaar cel veroordeeld. Eén van de Britten wist lange tijd uit handen van justitie te blijven, maar kon vorige week in Colombia worden aangehouden.

De fatale aanslag vond hoogstwaarschijnlijk plaats in opdracht van de later in Malaga geliquideerde Amsterdammer Samir 'Scarface' Bouyakhrichan, destijds één van grootste drugscriminelen in Europa. Hij hield John G. verantwoordelijk voor de diefstal van 400 kilo cocaïne uit een loods in Antwerpen. Amsterdamse criminelen, waaronder Scarface, hadden in de partij drugs geïnvesteerd.

De zaak gaat donderdag verder. Dan kunnen de advocaten reageren op het betoog van de officier van justitie. De verdachten krijgen het laatste woord.