Twee Roosendalers op de vlucht voor Dordtenaar met mes

Gewapend met een mes achtervolgde de Dordtenaar kort na middernacht de twee Roosendalers in de omgeving van de Ettingstraat. Daarna vluchtte hij in de richting van de wijk Westrand.

Aan de hand van de beschrijving van de Roosendalers kon de politie korte tijd later de man uit Dordrecht aanhouden in de Jan Vermeerlaan. De verdachte zit nog vast. Het is niet duidelijk waarom hij de twee Roosendalers achterna zat met een mes.