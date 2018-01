Truck vol frituurolie vat vlam, het opsporen van loverboys en een frontale botsing met vrachtwagen

Regio ligt wakker van slapende trucker

20:00 ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - De overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs op plekken waar dat niet is toegestaan neemt toe. Diverse gemeenten in de regio kampen met het probleem. Regels worden aangescherpt, maar de langverwachte grote regionale parkeerplaats met goede voorzieningen is er nog altijd niet.