Tourkoorts aan de Haven: Gastheer Sander blikt tevreden terug op de Tour

Een ingetogen applaus klinkt over de Haven op zaterdagmiddag. Tom Dumoulin heeft de tijdrit in de Tour gewonnen. Tot vreugde van wielerliefhebber en horeca-ondernemer Sander Vermunt, drie weken gastheer van Tour du Jour.

Zijn personeel loopt door de hitte stilaan op de wenkbrauwen, geeft hij toe. Toch blikt de eigenaar van Binnen tevreden terug op het tweede jaar dat het programma bij hem is uitgezonden. “Eerst hadden we nog wat last van het WK. Zeker tijdens België-Frankrijk, toen was er geen mens. Wel bij de buren, die het voetbal uitzonden.”

Evaluatie

Daarna werd en bleef het wel druk, mede dankzij het tropische weer. ’s Middags tijdens de etappes én ’s avonds, rond de uitzendingen. Gaat Vermunt daarom voor een derde Tour in 2019? “We hebben al een korte evaluatie met mensen van RTL7 gehad, zij zijn tevreden, we hebben het veel strakker georganiseerd dan in 2017. Als het aan mij ligt, doen we het volgend jaar weer. Maar ik wil eerst met de gemeente in gesprek. Tijdens de Tour waren er tal van andere evenementen in Breda, die elkaar kruisten en daar niet per se beter van werden.”

Breda Drijft

Zo trok Breda Drijft duizenden uitgelaten mensen, pal voor de deur van Binnen. “Ik gun de organisatoren alles, maar het kan niet zo zijn dat de gemeente mij vanwege een langlopend evenement streng aanspreekt over het vrijhouden van ruimte voor nooddiensten, en dat bij zo’n eendaags evenement alles mag.”

Over de Tour zelf is Vermunt wel zeer te spreken. “Alleen jammer dat Geraint Thomas in de slotweek niet brak. Als Tom Dumoulin de Tour gewonnen had, was het bij ons waarschijnlijk ook een gekkenhuis geworden."