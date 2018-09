Topzomer voor zwembaden: 'Zo blij met Moeder Natuur die het zonnetje volop liet schijnen'

Gerben Fiere haalt de cijfers er meteen maar bij. Hij is marketing- en communicatiemanager van zwembad De Warande in Oosterhout. “Normaal trekt ons bad om en nabij de 80.000 bezoekers per zomerseizoen. We zitten nu op de 110.000. We hebben dus prima gedraaid.” Op sommige momenten was het alle zeilen bijzetten voor het personeel van De Warande. “Om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen, liepen er dan zeker vier, vijf man buiten.”

51 zomerse dagen, nauwelijks een spatje regen, het ene na het andere warmterecord werd de afgelopen maanden gebroken. De warmste zomer ooit, schreeuwden de weermannen het van de daken. Overal verkeren kijken de zwembaden dan ook in jubelstemming terug op deze zomerperiode.

Lange, warme dagen

“Het was fantastisch”, zegt Amy van Bemmel van zwembad De Stok in Roosendaal. “De drukte heeft veel van ons team gevergd, het waren lange, warme dagen. Maar het is heel goed gaan. Geen incidenten, alleen maar vrolijke mensen”, aldus Van Bemmel die spreekt van 20 procent meer bezoekers dan vorig jaar toen het bad rond de 60.000 bezoekers trok. “En het seizoen voor het Roosendaalse zwembad is nog niet ten einde. “We gaan door tot 22 september als we afsluiten met het hondenzwemmen.

Niet dat het buitenbad van De Stok nog elke dag open is, dat is afhankelijk van het weer. “Maar woensdag is het bad waarschijnlijk weer open, omdat het mooi weer wordt.”

Volledig scherm Zwembad De Stok in Roosendaal. © Peter van Trijen

Flinke tegenslagen, maar ook geluk

In Breda kijkt Tim Verbraak, manager van onder andere buitenbad Wolfslaar, terug op een heel mooi seizoen. “We hebben valse start gemaakt, met het noodzakelijke onderhoud aan het 53 jaar oude wedstrijdbad. We hebben flinke tegenslagen gehad, buiten onze invloedssfeer.”En dus ging dat gedeelte van Wolfslaar pas op 24 juni open. “Daarom waren we ook zo blij met Moeder Natuur die het zonnetje volop liet schijnen.”

Hoewel Wolfslaar nog open is tot eind september, maakt Verbraak alvast de balans op. “We hebben rond de 80.000 mensen ontvangen. En dat dus terwijl het wedstrijdbad pas eind juni open ging. Vorig jaar over het hele seizoen kwamen we tot 69.000 mensen.”

Op topdagen ontving Wolfslaar tegen de 3.500 bezoekers. “Dat zijn aantallen die voor te behappen zijn. In het verleden zijn er weleens dagen geweest met 5.000/6.000 badgasten. Dan piept en kraakt het. Is voor niemand leuk.”

Verdubbeling

Ook bij zwembad De Melanen in Halsteren maken ze een meer dan positieve balans op. Zondag was de laatste buitendag. Manager Walter van Krieken telde 65.000 bezoekers deze zomer. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking tot andere jaren, met maximaal 30.000 bezoekers in het seizoen.