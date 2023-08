Tijd voor gierzwaluwen en egel om uit te zwermen

Er zijn drie gespreksonderwerpen op het moment die met enige regelmaat terugkeren. ‘Het is weer aan het regenen’, ‘de gierzwaluwen moeten onderhand terug gaan vliegen’ en ‘er is alweer een egel gebracht’. De laatste twee komen elk jaar rond deze tijd terug, maar meestal gaan ze gepaard met ‘wat is het overdreven warm buiten hè?’ Dat is dit jaar wel anders.

Hoewel werken in de ziekenboeg met dit weer wel comfortabeler is dan wanneer het warm is, is dit weer minder aangenaam voor de vrijwilligers die de dieren buiten verzorgen, zij komen regelmatig nat geregend terug binnen.

Door de regen is het niet ideaal om gierzwaluwen los te laten. De jonkies zijn weken geleden bij ons gebracht omdat het zo warm was, dat ze hun nestjes (die in de nok van daken zitten) verlieten op zoek naar verkoeling. Inmiddels zijn de meeste al groot en sterk en bijna klaar zijn voor hun lange reis naar Afrika, waar ze overwinteren.

Een beetje zon en droog weer geeft ze toch een mooiere start van de reis naar Afrika

Mooi op tijd, want veel volwassen gierzwaluwen zijn al vetrokken of staan op het punt om Nederland te verlaten. Maar omdat ze zo’n lange vliegreis voor de boeg hebben, willen we ze liever niet laten vertrekken in de regen… Een beetje zon en droog weer geeft ze toch een mooiere start van de reis.

Egels daarentegen varen juist wel bij wat natter weer. Wormen komen naar boven en er zijn meer (regen)plassen om uit te drinken. Goed weer om egels hun vrijheid terug te geven dus. Gelukkig maar, want egels hebben we volop in de opvang. Naast de ruim twintig jonge egeltjes, hebben we ook nog twintig volwassen egels. En afgelopen week hebben we al een groot aantal los kunnen laten.

Dweilen met de kraan open

Dweilen met de kraan open, want voor elke egel die we los laten, komen er drie nieuwe binnen. Allemaal ziek, gewond of jong. De jonge egeltjes zijn nog van ons afhankelijk en moeten nog heel veel groeien voor zij weer losgelaten kunnen worden. Tot die tijd zitten ze veilig, warm én droog bij ons in de opvang. Voor hun maakt het dus niet uit hoeveel het regent, maar wat mij betreft mag de zon zich wel weer eens laten zien.