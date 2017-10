Tieners bestellen vuurwapen met geluiddemper op dark web, maar lopen in val Bredase politie

Visser vangt misvormde snoek die in plastic ring is gegroeid

11:27 Een amateurvisser heeft in de Saskatchewan-rivier in de Canadese provincie Alberta een enorme snoek gevangen die in de weggegooide plastic sluitring van een frisdrankfles is gegroeid. Volgens Adam Turnbull, de hengelaar in kwestie, is zijn vangst het levende bewijs van wat er kan gebeuren als onafbreekbaar afval in het milieu terechtkomt.