Tien misstanden over Thebe uit het zwartboek: overwerkt, cliënten alleen naar de wc en een fataal ontbijt

1. Bewoner verwaarloosd: lag een half uur op de grond

Een bewoner was uit zijn stoel gegleden. Een medewerker kon de cliënt niet in z'n eentje omhoog helpen, zijn collega was in overleg. Gevolg was dat de bewoner ruim een half uur op de grond heeft moeten wachten. De medewerker heeft rugklachten door dit soort situaties waarin deze een bewoner (soms vergeefs) omhoog moet helpen.

2. Collega ziek en geen vervanging

Het is ochtend. Een collega van de medewerker is ziek, waardoor de werknemer 15 mensen verdeeld over twee woongroepen onder zijn hoede heeft. De medewerker vraagt om hulp maar krijgt die nauwelijks, en dan zijn er ook nog drie weglopers in de groep. Gevolg: twee bewoners krijgen geen ontbijt, bewoners hebben langer op bed moeten liggen en de medewerker heeft wat medicatiefouten gemaakt.

3. Te weinig personeel

Een werknemer met een contract van 24 uur maakte in een maand tijd 32 overuren, waarvan in één week zes dagen gewerkt te hebben. Gevolg: medewerker is overwerkt, heeft nauwelijks tijd voor dochter en gezin. Bewoners zijn de dupe van geïrriteerde en overspannen personeelsleden.

4. Bewoonster valt omdat ze alleen naar de wc ging en overlijdt later

Een bewoonster heeft nieuwe medicatie om haar pijn te bestrijden. Door de medicijnen wordt ze wat instabiel waardoor er extra valgevaar is. Zij heeft dus wat meer begeleiding nodig met het lopen. Nu moest zij nodig naar het toilet, maar de twee medewerkers zijn al bezig een cliënt met een tillift in bed te leggen, dat moet met twee personen gebeuren. Gevolg: mevrouw besluit alleen naar de wc te lopen en valt. Zij scheurt hierbij haar heup en bovenbeen en moet naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat opereren niet meer mogelijk is. Een paar dagen later overlijdt zij.

5. Cliënt wordt vergeten en wordt 's nachts in rolstoel aangetroffen

Uitzendkrachten worden niet of onvoldoende ingewerkt en gaan via een looplijst aan de slag. Een uitzendkracht was een cliënt vergeten op bed te leggen, deze werd 's nachts in een rolstoel aangetroffen. De bewoner had meermaals gebeld, maar er was niemand te hulp geschoten. Gevolg: cliënt is zeer ontdaan.

6. Gezamenlijk ontbijt

Om de zorg in de vakantie wat te ontlasten, werd er een gezamenlijk ontbijt georganiseerd. Bewoners van verschillende afdelingen komen dus bij elkaar om te eten. Er zijn vakantiekrachten ingehuurd om te helpen. Een bewoner met slikproblemen krijgt een worstenbroodje te pakken en stopt het in zijn mond. Gevolg: de bewoner stikt en overlijdt. Een traumatische ervaring voor personeel en uitzendkrachten. Zomerontbijt wordt afgeschaft, in de vakantie zitten bewoners met weinig personeel op de afdeling.

7. Receptiemedewerker op zware afdeling

Receptiemedewerkers werden ingezet om een groepje somatische verpleeghuisbewoners te begeleiden in de avonduren. Dit is een zware groep met specifieke behoeften. De receptionisten zijn hier niet voor opgeleid en vinden het onveilig. Gevolg: receptionisten weten niet goed hoe ze moeten handelen, terwijl het cruciaal kan zijn op deze afdeling.

8. Leerlingen worden slecht begeleid

Leerlingen worden niet altijd goed begeleid, er is te weinig leerklimaat. Ook krijgen ze te veel verantwoording. Door de overbelasting slagen ze niet voor hun studie. gevolg: Leerlingen zijn gedemotiveerd en haken af voor de stage en voor de opleiding. Zo komen er minder mensen in de zorg.

9. Werken met stopwatch

Door de veelheid aan (administratieve) taken, de hoge werkdruk is er onvoldoende tijd voor extra aandacht voor bewoners. Alles moet binnen een bepaalde tijdslimiet gebeuren. Dat werken met een stopwatch is funest voor de bewoners. Zij voelen de druk. Gevolg: Medewerkers voelen zich opgejaagd tijdens hun dienst, het plezier in het werk verdwijnt. Bewoners krijgen onvoldoende aandacht, er is weinig tijd om een luisterend oor te bieden.

10. Te lang doorwerken in de zorg