TenCate opent kunstgrasrecyclingsfabriek in Amsterdam

Staking in Breda: ‘Als staken geen pijn doet, heeft het totaal geen effect’

9:17 BREDA - Bij de busremise van vervoerder Arriva aan de Slingerweg in Breda hebben tientallen chauffeurs zich deze ochtend in alle vroegte verzameld. Ze schrijven zich in voor de stakingsdag, praten wat met elkaar en drinken een bakje koffie. Daarna gaan ze naar huis.