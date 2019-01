Tanja Jess heeft last van hormonen en Lonneke Nooteboom zit in de sneeuw

Britse tennisster juicht te vroeg in Melbourne

13:42 De Britse tennisster Katie Boulter was bij de Australian Open uitzinnig van vreugde toen ze in de tiebreak van de derde en beslissende set het zevende punt binnensloeg. Ze dacht het matchpoint te hebben gemaakt in haar wedstrijd in de eerste ronde tegen de Russische Ekaterina Makerova. Maar er volgde echter geen ‘game, set and match’ uit de mond van de umpire.