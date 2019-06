Stuur ons uw mooiste zomerfoto

Zomerfoto's kunnen ingestuurd worden tot en met woensdag 21 augustus. In de krant verschijnen vanaf de week van 8 juli wekelijks twee pagina's met een selectie van de ingezonden foto's, op dinsdag en op vrijdag. De laatste pagina verschijnt op vrijdag 24 augustus. Elke vrijdag wordt er een weekwinnaar bekendgemaakt en aan het einde van de vakantie wint één inzender de hoofdprijs. Alle inzendingen worden online gepubliceerd via bndestem.nl/zomerfoto .

Prijzen:

Er zijn weekprijzen en een hoofdprijs. Op een later moment maken we bekend waar het prijzenpakket precies uit bestaat.

Voorwaarden:

- Bestanden bestaan uit minimaal 1 MB en maximaal 3 MB. Gelieve foto’s aan te leveren in .jpg. Je kunt meerdere keren insturen.

- Om mee te kunnen dingen naar een prijs dien je je voornaam, achternaam, woonplaats, email en telefoonnummer in te vullen.

- Bij het inzenden van de foto geef je verder aan waar de foto is gemaakt en kun je een korte beschrijving meesturen.

- Wekelijks wordt de weekwinnaar bekendgemaakt.

- Inzenders stemmen ermee in dat hun foto onbeperkt en zonder vergoeding door de Persgroep kan worden gebruikt.

- We gebruiken je persoonsgegevens om de bijdrage te kunnen bewaren en publiceren. Ons privacystatement vindt je hier.

- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.