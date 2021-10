Studenten Ad-Academie Roosendaal beoordelen opleiding als beste van Nederland

Voor het eerst werden in het onderzoek ook associate degrees-opleidingen - tweejarige hbo-studies - meegenomen. De opleiding Bedrijfskunde van de Roosendaalse AdA bond zo de strijd aan met 27 andere associate degrees-studies in die richting en kwam als beste uit de bus, met een algehele score van 3,7 op een schaal van nul tot vijf. Vooral de sfeer wordt gewaardeerd, met een 4,2. De AdA-opleiding HRM had zes concurrenten en kreeg van de studenten overall een 3,9. Ongeveer de helft van de Ad-studenten vulde de enquête in.



Directeur Roland van der Poel van de Ad-academie is verguld met het resultaat, ook al omdat de coronacrisis het onderwijs het afgelopen schooljaar niet makkelijker maakte. ,,Dit is een prachtig compliment van de studenten. Ik ben dan ook trots op de docenten, want zij hebben ervoor gezorgd dat studenten ons tijdens een wereldwijde pandemie nog steeds weten te waarderen. Dan lever je pas echt mooi werk af.”