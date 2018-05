Streekvervoer gaat weer staken op zaterdag 19 mei

Weergaloze Bertens verslaat nummer zeven van de wereld en bereikt finale

17:08 Kiki Bertens heeft haar fantastische zegereeks in Madrid een indrukwekkend vervolg gegeven. Na schitterende zeges op Caroline Wozniacki en Maria Sjarapova was ze vandaag in twee sets te sterk voor Caroline Garcia: 6-2 6-2.