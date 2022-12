Stichting Release the Beast organiseert nieuwjaarsduik

BERGEN OP ZOOM - De Bergse stichting Release the Beast houdt op 1 januari de nieuwjaarsduik aan de Boulevard. De stichting wil met een aantal nieuwe sportieve evenementen mensen in beweging brengen.

Vorig jaar werd de nieuwjaarsduik georganiseerd door een clubje vrienden van sportschool Diablo Gym. ,,Dit jaar wilden we dat nog wat verder uitbreiden”, zegt Travis Schlee, eigenaar van Diablo Gym. De stichting Release the Beast bestaat al langer, vooral om kickboksdagen voor kinderen te organiseren in Hoogerheide. ,,Die zijn heel succesvol”, vertelt Schlee. ,,Er komen zo’n 250 kinderen op af. Daarom hebben we besloten nog een aantal evenementen op te pakken.”

Behalve de nieuwjaarsduik wil hij ook een nieuwe run in Bergen op Zoom opzetten, een rondje om de Binnenschelde. ,,Voor de hele familie”, legt hij uit. ,,Het is een kilometer of zeven, dus voor iedereen goed te doen. Een datum hebben we nog niet, maar waarschijnlijk zal dat ergens in april zijn. En zijn al wel wat runs in de regio, maar niet zo heel veel. We denken dan ook dat er nog best ruimte is voor een extra.”

Na corona wordt er minder gesport, ziet hij. ,,Er zijn wel veel mensen die in die periode aan buitensport deden, maar binnensporten was niet toegestaan en dat is een beetje ingezakt. Met onze stichting willen we bewegen weer onder de aandacht brengen en onze sportactiviteiten uitbreiden naar meer dan alleen kickboksen.”

De nieuwjaarsduik, Krabbenduik genaamd, wordt gehouden op 1 januari om 10.00 uur aan de Boulevard, ter hoogte van McDonald’s. Er zal een dj aanwezig zijn en er wordt een gezamenlijke warming up gehouden. ,,Daarna duiken we allemaal het water in. Bij terugkomst staan de koffie en thee klaar om weer warm te worden. En na afloop ontvangen alle deelnemers een medaille.” Schlee hoopt op zo’n honderd deelnemers. Inschrijven kan via 06 43801554.