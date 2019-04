Staatsbezoek op Record Store Day in Bergen op Zoom

Torre Florim en zijn mannen van De Staat reisden zaterdag een dag langs verschillende platenzaken voor kleine optredens en een daarvan is De Waterput in Bergen op Zoom. Een opsteker voor Gilly Verrest en zijn team die een indrukwekkend programma voor elkaar hebben gebokst, met naast De Staat ook nog eens optredens van Mooneye, Tangarine, Wardrobe, Edgar’s Hair, The Avonden, Ralph De Jongh, The Bony King Of Nowhere en ‘s avonds een afterparty in Gebouw T met Black Box Revelation en The Germans.