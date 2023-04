Sophie is ‘verbolgen’ over plannen Grenspark Kalmthoutse Heide: ‘We zijn niet gehoord’

Na de gemeenten Brecht en Wuustwezel, zeggen ook Stabroek en Essen de kandidatuur niet meer te steunen. Vlaanderen wil in totaal vier nieuwe Nationale Parken erkennen. Dat moeten natuurgebieden zijn van minstens 5000 hectare die tegen 2048 moeten kunnen groeien naar 10.000 hectare. Het Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat om er eentje te worden. Het idee is dat het dan samen met het gedeelte in Nederland een park zou kunnen worden van zo’n 14.000 hectare.

Maar er heerst ongerustheid. Er was al heel wat protest van landbouwers; nu roeren ook privéeigenaars zich. Sophie Van Hoeck Lamorinière is een van hen. Jaren geleden erfde ze een landgoed van zo’n 11 hectare van landschapsschilder François Lamorinière. Die kocht het terrein aan in 1872. Ze is verbolgen over het plan.

,,Hoe kan het dat het Grenspark Kalmthoutse Heide hun masterplan om een erkenning te krijgen als Nationaal Park voorstelt, zonder dat ze daarin de private landeigenaars voldoende hebben gehoord”, vraagt ze zich af. ,,Ik diende in juli 2022 al een bezwaarschrift in, maar kreeg nooit antwoord. Ze kleuren 11 hectare privédomein van mij in als Nationaal Park, maar dat laat ik niet gebeuren. Als er geen reactie komt, overweeg ik juridische stappen om mijn percelen uit het plan te halen.”

Sophie heeft een hart voor de natuur én voor haar domein. ,,Als alleenstaande mama probeer ik mijn tuin als een ‘goede huismoeder’ te beheren. Ik waak over elke vierkante centimeter grond rond mijn huis, voor de natuur, de dieren en de planten.” Volgens haar gaat het park een ‘negatieve impact’ hebben op de gronden van private landeigenaars.

,,Mijn tuin is niet opengesteld voor het grote publiek. De inkleuring van deze percelen als Grenspark zorgt al vele jaren voor ongevraagde bezoekers. Fietsers en wandelaars negeren de omheiningen en borden of brengen beschadigingen toe.” Een Nationaal Park, vreest ze, trekt nog meer recreanten en toeristen aan. ,,Iedereen met een hart voor natuur weet dat drukte geen meerwaarde biedt aan biodiversiteit en de natuur.”

Ook enkele gemeenten in Vlaanderen steunen de kandidatuur niet meer. Brecht en Wuustwezel deden dat eerder al. Nu ook de gemeente Essen en Stabroek. ,,Het Grenspark Kalmthoutse Heide werkt goed, maar de kandidatuurstelling tot Nationaal Park lijkt momenteel alleen maar voor tegenstand en onenigheid te zorgen”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt van Essen. ,,Als nu al verschillende grote grondeigenaars zeggen dat ze niet mee willen doen, dan lijkt me dat toch een duidelijk signaal.”

Sophie Van Hoeck Lamorinière overweegt om uit het overleg te stappen rond her nationaal park Kalmthoutse Heide. © RV