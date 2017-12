Sonar ingezet bij zoektocht naar vermiste visser

Werken bij de zuiderburen... Het blijft een drama

13:47 BREDA - Werken aan de andere kant van de grens is nog steeds een ‘klein drama’. Vooral de grote verschillen in regelgeving aan weerszijde van de Nederlands-Belgische grens veroorzaken een ‘doolhof’. Het gevolg: in grensregio’s blijft tussen de twee en acht procent economische groei liggen. Dat is een slordige 8 miljard euro.