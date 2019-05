Onlangs togen mijn moedertje en ik naar Amsterdam. Op weg naar de terecht bejubelde voorstelling Smoeder van Maria Goos en Marcel Musters, die in Brabant stijf was uitverkocht. Geholpen door het onderwerp van die avond, praten we in de auto over het moederschap. Oma passeert als eerste de revue. Zij combineerde schijnbaar probleemloos de zorg voor tien kinderen met het runnen van de boerderij. Daarna vertelt mijn moeder hoe ze dat zelf deed, met een eigen zaak en de opvoeding van twee dochters.

Moederkloek

Tot slot ben ik aan de beurt. Hoe ga ik het doen, als ik binnenkort mijn eerste kind op de wereld zet? Mijn moeder heeft wel een idee. ,,Jij wordt echt zo’n moederkloek, je gaat op dat nest zitten en komt er niet meer af.” Ze zegt het met een lach. ,,Maar dat moet je natuurlijk vooral zelf weten.” Ik snap de voorspelling van mijn moeder. Ik heb wel iets met broedplaatsen. Zelfs zonder kind op komst, of in de buurt, had ik al eens last van het legenestsyndroom. Dat was toen een gedeelte van onze redactie naar een andere plek verhuisde. En in de maanden na mijn hersenbloeding vond ik het moeilijk niet volcontinu op het redactienest te zitten. Nu ik over een week of twee met zwangerschapsverlof ga, hang ik gevoelsmatig tussen twee nestplaatsen in.