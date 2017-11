COLUMNIn hoeverre leeft de zwarte-pietendiscussie echt of wordt deze gevoed en gevoerd door de media? Het is een vraag die ik mezelf de afgelopen jaren meerdere malen heb gesteld. En nog steeds weet ik het niet zeker. Dat is reden waarom wij afgelopen week niet aanhaakten bij de oproep tot het Sinterklaasbestand.

Ik schreef eerder over onze samenwerking met het AD en de regionale kranten van De Persgroep. Kort gezegd, maken wij samen het nationale katern. Dit gaat prima bij ‘neutrale’ verhalen, maar levert soms discussie op bij thema’s waar de één stelling wil nemen en de ander niet. Over gevoelige onderwerpen overleggen wij als hoofdredacteuren dan ook altijd vantevoren.

Zo opperde AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis deze week om samen met de regionale titels, waaronder BN DeStem, op te roepen tot een Sinterklaasbestand. Een uitnodiging om de discussie te laten rusten, totdat de goede Sint het land verlaat. Geen afstel, maar uitstel. Even geen mening, alles neutraal. Om het plezier van de kinderen niet te verstoren.

Goede bedoelingen

Ik was direct overtuigd van de goede bedoelingen, maar tegelijkertijd knaagde het bij mij. Want neem je als krant hier onbedoeld toch geen stelling mee in? En creëer je niet juist het tegenovergestelde effect, door dit bestand twee weken voor 5 december te lanceren?

,,Bij twijfel, niet doen,’’ zegt mijn moeder altijd als ik twijfel over een dure aankoop. Die wijsheid maalde door mijn hoofd toen ik nadacht over de voorzet van Hans. Uiteindelijk besloot ik voor BN DeStem om niet aan te haken. Wij plaatsten een ander artikel op de plek waar de Sinterklaasproductie bij andere titels wel lag stond.

Discussies

Was dit de juiste beslissing? Twee dagen later vind ik nog steeds van wel. Ook al zie ik dat de oproep tot het bestand veel goede discussies oplevert. Discussies tussen mensen die zich niet per se aangetrokken voelen tot extreem radicale denkbeelden. Discussies die verder gaan dan het uitwisselen van extremiteiten tussen piepkleine splintergroeperingen. Maar tegelijkertijd: juist door de oproep praten we er meer dan ooit over in de periode in de periode dat de Sint iedere nacht de dagen op gaat om schoenen te vullen.

Hans sprak erover bij Umberto en het Sinterklaasbestand was onderwerp aan tafel bij Pauw. Dan vraag ik mezelf af: was het ook het gesprek van de dag geweest zonder al het mediageweld? En was het beoogde effect –er nu even niet over praten- niet juist beter bereikt door er geen aandacht aan te besteden?

Ingewikkeld hoor, deze paradox. Want ja: ook ik schrijf er nu weer over. Ik kan er mijn hoofd over breken, zonder tot een uitgesproken oordeel te komen. Wat dat betreft past de vraag over de media goed bij de inhoud van de discussie zelf. De manier waarop wij naar de viering van Sinterklaas kijken, verschuift. Maar of we ooit tot een eensluidend oordeel komen over de kleur van de toet van Piet? Dat antwoord laat naar mijn idee nog een aantal jaar op zich wachten. Of het nu wel of niet gestuurd wordt door de media.