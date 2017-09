September spinnenmaand: steeds meer exotische spinnen gespot

Foto'tje

,,Het is van oudsher zo dat september de spinnenmaand is. Heel veel van de eitjes van spinnen komen nu uit. Daardoor is er echt een piek. En vaak denken mensen dat ze een bijzondere soort hebben gezien. Dan hebben ze iets gevangen en dan sturen ze ons een mail met een foto'tje. Vaak blijkt dat een heel normale en ongevaarlijke soort te zijn, zoals een wolfsspin.''

Zwarte weduwe

Maar er zijn ook heel bijzondere verhalen, zo vertelt Meulenbroek over een zwarte weduwe in de collectie van De Oliemeulen. ,,Wij werden gebeld door een man die een bijzondere spin onder zijn auto had ontdekt na een vakantie in Amerika. Dat bleek een mannetje van de zwarte weduwe te zijn. Later belde die man nog een keer. Had hij ook een vrouwtje ontdekt. Die leeft nog, het mannetje is inmiddels jammer genoeg overleden.''