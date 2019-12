Ruud de Wild en Olcay Gulsen schrijven samen kerstkaarten en dit zijn de beloftes van Duncan Laurence

Bredanaar (26) die baby zou hebben doodge­schud niet bij eerste dag rechtszaak vanwege doodzieke opa

16:26 BREDA - Doodslag op de baby en als dat niet bewezen kan worden zware mishandeling met de dood tot gevolg. Dat wordt de 26-jarige Bredase verdachte Van den B. ten laste gelegd voor de dood van zijn babyzoontje in november 2017. Het zoontje van Van den B. overleed na hardhandig schudden of neerleggen. De rechtszaak gaat meerdere dagen in beslag nemen. Maandag was de eerste. De verdachte ging halverwege de dag weg omdat zijn opa op sterven ligt.