'Ruimen drugsvondsten kost West-Brabant 1 miljoen'

Ook haalde Depla opmerkelijk genoeg aan te denken dat er 'iets in onze genen zit'. De Bredase burgemeester: ,,Het smokkelen zit een beetje in ons bloed. We hebben zelfs een prachtige route in Zundert, de Smokkelaarsroute." Hij hekelde verder dat drugscriminelen soms wegkomen met een niet te verklaren dure manier van leven. ,,In Breda is gisteren een jonge gast in een dure auto gepakt. Daar vonden ze thuis 100.000 euro aan kledingstukken. Het ondermijnt als dat soort gasten ermee weg kunnen komen." Want hun buurman, zo zegt Depla, moet wel vroeg zijn bed uit om veel minder te verdienen.