Ruim honderd ernstig verwaarloosde knaagdieren en vogels bevrijd in West-Brabant

SP Brabant noemt situatie bij Tuf Recycling in Dongen 'onaccepta­bel'

13 september DEN BOSCH - De SP-fractie in de Brabantse Provinciale Staten noemt de situatie bij kunstgrasverwerker Tuf Recycling in Dongen 'onacceptabel'. De fractie heeft vragen gesteld over de kwestie aan de Gedeputeerde Staten.