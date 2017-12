Ruim 15 miljoen euro voor Q-koortsslachtoffers; Q-support blijft bestaan

DEN HAAG - Het nieuwe kabinet stelt 15,5 miljoen euro beschikbaar voor de tegemoetkoming van Q-koortspatiënten en nabestaanden. Het geld is bedoeld als erkenning voor de 'enorme impact' die de Q-koorts op leven van slachtoffers heeft gehad, schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze zomer zegde het toenmalige demissionaire al een compensatie toe, maar toen ging het nog om 10 miljoen euro. Daar komt nu dus 5,5 miljoen euro bovenop. Ook wordt er nu expliciet gesproken over een vergoeding voor nabestaanden, dat was deze zomer nog niet het geval. Hoe het geld precies over de slachtoffers wordt verdeeld, wordt in het tweede kwartaal van 2018 bekend, schrijft de minister.

Q-support blijft bestaan

Het nieuwe kabinet trok bovenop de eerder toegezegde 10 miljoen nog eens 9 miljoen uit voor de gevolgen van de Q-koortsuitbraak. De 3,5 miljoen euro die niet naar de tegemoetkoming gaat, is voor Q-support. Deze stichting, die Q-koortspatiënten adviseert en ondersteunt, maar mag nu onder de naam Q-support 2.0 nog drie jaar door. Het is de bedoeling dat Q-support de komende jaren patiënten blijft begeleiden en langzaamaan overdraagt aan gemeenten, die deze taak in de toekomst moeten gaan uitvoeren.

Ten slotte heeft Bruins ook nog nieuws over het screenen van risicogroepen op chronische Q-koorts. Nu worden patiënten met deze variant van Q-koorts vaak nog te laat ontdekt, met ernstige gevolgen. Bij een late diagnose kan chronische Q-koorts dodelijk zijn. Het ministerie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten uitzoeken of een screening 'kosteneffectief' kan zijn. En dat blijkt het geval. De bedoeling is dat mensen uit de risicogroep hart- en vaatziekten in gebieden 'met een hoog en gemiddeld aantal Q-koortspatiënten' voortaan gescreend worden. Datzelfde geldt voor mensen met een verzwakt afweersysteem in gebieden met een hoog aantal Q-koortspatiënten. Het RIVM gaat de betrokken beroepsgroepen helpen bij het opzetten van de screening.

Dodelijkste zoönose ooit

Q-koorts verspreidde zich vanaf 2007 tot 2011 via een geitenboerderij in Herpen door heel het land. De uitbraak in Nederland was wereldwijd de grootste ooit: de chronische variant van de ziekte eiste minimaal 65 dodelijke slachtoffers. Negen andere mensen overleden aan acute Q-koorts, wat het totaal op 74 brengt. Volgens wetenschappers is Q-koorts daarmee in de Nederlandse geschiedenis de zoönose (ziekte overdraagbaar van dier op mens) die met afstand de meeste levens kostte.