Rico Verhoeven kwijlt van Bentley en Guido Weijers denkt aan gratis geld

LIVE | Verstappen vlak achter leider Hamilton, maar krijgt nog tijdstraf

16:09 De Grand Prix van Monaco is om 15.10 uur begonnen van start en zal 78 rondes bevatten. Max Verstappen begon vanaf de derde startplek en de pole position was voor Lewis Hamilton. Er is volgens de wedstrijdleiding 90 procent kans op regen. • Max Verstappen op P2, maar heeft tijdstraf van vijf seconden • Lewis Hamilton aan de leiding