Rico Verhoeven: ‘Ik dacht: ik stop pas met slaan als de scheidsrechter ingrijpt’

Een foutje in de eerste ronde bracht Rico Verhoeven even aan het wankelen, maar op het einde van de vijfde ronde liet de ‘Koning van het kickboksen’ zien dat hij nog altijd ‘de fitste vechter is in het spelletje’. Met enkele rake klappen sloeg hij Jamal Ben Saddik in de laatste minuut van het gevecht tegen het canvas. ,,Ik heb hem gesloopt", klonk het gelukzalig uit de mond van de man die voor bijna 10.000 uitzinnige toeschouwers zijn wereldtitel prolongeerde.

,,Het zit normaal niet in me om iemand helemaal ‘out’ te slaan, maar dit keer dacht ik: ik stop pas met slaan als de scheidsrechter ingrijpt.” Naar het waarom van die bezetenheid hoefde je volgens Verhoeven niet lang te raden. ,,Dat heeft te maken met het feit dat ik nog wat recht te zetten had met deze man. Die laatste klappen waren een persoonlijk ding.”

Ben Saddik is volgens Verhoeven een irritant iemand, die leugens verspreidt, zijn familie heeft bedreigd en hem heeft bespuugd. ,,Ik hem met plezier op zijn plek zetten”, zei de West-Brabander daags voor het gevecht.

Zo simpel ging dat echter niet, bleek in een kolkend Ahoy. De Belgische Marokkaan wist Verhoeven enkele keren goed te raken. ,,Ik maakte een foutje en daarvoor werd ik afgestraft. Terecht. Want als dat niet gebeurt, leer je er ook niks van.” Dat de klappen van Ben Saddik hard aankwamen behoort volgens de wereldkampioen tot de risico’s van het vechten in de klasse der zwaargewichten. ,,Het was ook zeker geen geval van onderschatting. Als een man van 120 kilo je raakt, ga je wankelen.”