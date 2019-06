Rico Verhoeven heeft last van vogelpoep en Olcay Gulsen poseert in bikini

Traumaheli­kop­ter opgeroepen voor zwaargewon­de fietsster in Gilze

13:08 GILZE - Twee fietssters zijn woensdagochtend op de Biestraat in Gilze met elkaar in botsing gekomen. Één van de vrouwen kwam hierdoor ten val en raakte ernstig gewond. Er kwam traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.