Reizigers ‘vogelvrij’ in Bangkok, Bergs stel zat als 'ratten in de val’

In Brabant geen boa's aan je voordeur: strikt handhaven coronare­gels lijkt onmogelij­ke klus

19:58 EINDHOVEN - Deur aan deur-controles of er teveel mensen op bezoek zijn hoeven we in de regio niet te verwachten. De strengere coronaregels lijken vooral een uitkomst voor plekken waar het uit de klauwen loopt.