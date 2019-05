Flink pak papier

Er is een redactieraadstatuut, waarin staat waar de raad iets over te zeggen heeft. Een flink pak papier, formele taal, zeer gewichtig. Deze leidraad is bij BN DeStem in een ver verleden opgesteld met de toenmalige hoofdredacteur en uitgever en zelden meer aangepast. Geen tijd, betere dingen te doen, dat werk. Niet alles wat in dit statuut staat, klopt nu nog. Zo gelden ‘de beginselen van het christendom en de daarmee corresponderende waarden van het humanisme’ al even niet meer als journalistieke leidraad, waar het redactieraadstatuut dat wel nog voorschrijft. Op andere onderdelen blijft het document van eeuwige waarde. Bijvoorbeeld over hoe de raad waakt over de onafhankelijkheid van de BN DeStem-journalist.

De redactieraad discussieert soms over welke onderdelen wel of niet gedateerd zijn. Daarbij gaat het vaak om formaliteiten. Maandag ging het bijvoorbeeld kort over de jaarlijkse plenaire vergadering, waarbij volgens de regels het jaarverslag van de raad moet worden goedgekeurd. Of we dat weer moeten doen? Ja, vindt de één, want het staat in de statuten. Niet per se, vindt een ander, want het is slechts een formaliteit. Maar we doen het toch, besluit het gros, want met een extra activiteit en een borrel combineren we nut en gezelligheid. Heerlijk, die Brabantse pragmatiek.