Reconstructie wegen West-Brabant kan doorgaan, voor N629 tussen Oosterhout en Dongen nog geen oplossing

DEN BOSCH De reconstructie van vier provinciale wegen in Noord-Brabant, waarvan twee in het westen in van de provincie, kan alsnog doorgaan. Uit nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat voor deze (aangepaste) projecten geen vergunning nodig is op grond van de Wet Natuurbescherming, meldt de provincie. Dat is goed nieuws voor Moerdijk en Gilze en Rijen.

In februari werden vijf wegenprojecten in Brabant gepauzeerd vanwege stikstofproblemen. De werkzaamheden aan de N270 (Deurne-Limburgse grens), de N285 (randweg Zevenbergen), de N264 (Uden-Volkel) en een deel van de N282 (Rijen-Hulten-Reeshof) kunnen nu alsnog worden hervat.

Voor de reconstructie van de N629 tussen Oosterhout en Dongen is geen oplossing gevonden. Ook na aanpassing van de plannen is de neerslag van stikstof op de natuur in de omgeving nog te groot om een vergunning te krijgen. Dat project blijft voor onbepaalde tijd stilliggen.

Teleurstelling

Kees de Jong, wethouder in Dongen is zeer teleurgesteld dat juist de N629 tussen Oosterhout en Dongen niet aangepakt gaat worden. ,,Het is eenzelfde bericht dat we enkele weken geleden al kregen, maar toch overvalt dit bericht mij. Het is reden om met onze buren in Oosterhout op zeer korte termijn in overleg te treden met de gedeputeerde om te vragen waarom dit besluit genomen is en te zorgen dat we deze weg toch op de agenda kunnen krijgen.”

Ook de Oosterhoutse wethouder Clemens Piena is teleurgesteld dat er geen ruimte is gevonden bij de N629. ,,Deze week staat al een overleg gepland met de gedeputeerde over de consequenties van de tijdelijke stop op lopende projecten zoals Everdenberg-Oost en de reconstructie van de Hoogstraat. We trekken hierin samen op met buurgemeente Dongen.”

Goed nieuws

Wethouder Danny Dingemans van de gemeente Moerdijk is een blij man: ,,Kijk, dat is goed nieuws. Omdat de weg daardoor veiliger wordt en weer een hele tijd mee kan en ook omdat we daardoor de rotonde bij Langeweg aan kunnen leggen.”

Corné Machielsen, wethouder in Gilze en Rijen had dit wel verwacht: ,,Dit was wat we al wisten, slechts een deel kan doorgaan. We hadden gehoopt op de reconstructie van de gehele weg, maar dat gaat voorlopig dus helaas niet gebeuren.”

Inzet elektrisch bouwmaterieel

De provincie heeft de afgelopen maanden met de aannemers en de omgevingsdiensten naar mogelijkheden gezocht om de projecten alsnog doorgang te laten vinden. Sommige werkzaamheden worden niet of anders uitgevoerd, bijvoorbeeld door elektrische bouwmaterieel in te zetten. Daardoor wordt voorkomen dat uit de projecten stikstof neerslaat op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

,,Ik ben echt ontzettend blij dat het is gelukt om de wegenprojecten N270, N285, N264 en een groot deel van de N282 alsnog te realiseren”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders van Mobiliteit.

Analyses wezen eerder dit jaar uit dat het niet goed gaat met de natuur in Brabant. De diversiteit aan planten, bomen, insecten en vogels heeft te lijden onder verzuring, vermesting en verdroging. Als daar niets aan wordt gedaan ontstaat volgens de provincie ‘een totale verschraling van de natuur’, met negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid.