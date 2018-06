Raad van State wijst Ulvenhouts bezwaar tegen afvalcontainer af

Vier jaar voor man die drie eigen kinderen jarenlang misbruikte

17:05 Een 43-jarige man uit Enkhuizen heeft van de rechtbank in Lelystad vier jaar celstraf gekregen voor het jarenlang misbruiken van zijn drie kinderen. Ook vond de rechtbank bewezen dat hij kinderporno in zijn bezit had en ook deels zelf heeft gemaakt. Bovendien beschikte hij over een vuurwapen en munitie.