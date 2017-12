Quinten (7) stuurt gevonden portemonnee terug naar Bas (15) uit Lepelstraat

Eén cent

Tot hun grote verbazing werd diezelfde dag plotseling één cent op Bas zijn rekening gestort. Met de opmerking erbij: ,,Mijn zoontje heeft uw portemonnee gevonden. Dit is mijn telefoonnummer, app me maar." Gert: ,,Dat hebben we gedaan. Blijkt een 7-jarig jongetjes uit Eindhoven, Quinten Luijten, de portemonnee te hebben gevonden. Volgens zijn moeder heeft hij diezelfde dag nog aan veel bezoekers aan de Efteling gevraagd of iemand zijn beurs kwijt was. Eén persoon had de portemonnee al bijna meegenomen, maar daar konden ze nog net een stokje voor steken."