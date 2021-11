Prijsstijgingen vliegen ons om de oren, meer huishoudens in de knel: ‘Kan ik oud worden wel betalen?’

Forum voor Democratie-lijsttrek­ker zonder QR-code verstoort lijsttrek­kers­de­bat Land van Cuijk

MILL - Twaalf lijsttrekkers van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november gingen vrijdagavond met elkaar in debat in Myllesweerd in Mill. Het debat werd tijdelijk stilgelegd door toedoen van Forum voor Democratie-voorman Peter Verstegen.

