Pretpark Walibi moet kart-attractie voorlopig sluiten van NVWA na zwaar ongeval

Het ongeval vond vanmiddag plaats. De bezoeker raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Ook de traumaheli werd opgeroepen. Over de ernst van de verwondingen was bij Walibi aan het eind van de middag nog niets bekend. Op dat moment was het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk volgens het pretpark ook nog altijd gaande. Het incident gebeurde bij de zogenaamde Red Bull Kart Fight Exhibition Track, een kartattractie.