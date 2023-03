Verkiezingen zijn immer weer een journalistiek hoogtepunt. De interesse vanuit ons is enorm, maar die van u ook. Wat gaat dit betekenen voor de gemeente, voor het land, en in dit geval voor de provincie. Maar ook voor de Eerste Kamer, en daarmee ook het bestuur van ons land.

In navolging van Noord-Holland mag de BoerBurgerBeweging ook in elke andere provincie de victorie kraaien. In Overijssel (de tweede provincie met een exitpoll) is de zege van BBB verpletterend. Dit is met recht wat je noemt een politieke aardverschuiving. We zien op tv een euforische Caroline van der Plas voorbijkomen.

We maken ons op voor Noord-Brabant, om 21.40 uur is het zover. Dat is spannend, want onze eerste edities moeten een half uur later toch wel richting de drukkerij worden gestuurd. Tien collega’s bij de tv zijn er nu zo’n twintig geworden. Hoe gaat het beeld in Brabant zijn, is de vraag. De provincie waar vier jaar geleden de VVD nog de grootste was.

We tellen mee en concluderen al snel dat ook de provincie Brabant groen gaat kleuren op de kaart: van de uitgebrachte stemmen gaat er bijna 1 op de 5 naar de BBB. Onze verslaggevers beginnen druk met tikken voor een eerste nieuwsverhaal en wat eerste reacties. Vreugde vanuit het BBB-kamp, diepe teleurstelling bij het CDA.

Ons eerste verhaal ligt op tijd in de drukkerij, onze verslaggevers tikken door voor de website en de app. Reacties van de politici, berichten van de uitslagen per gemeente en een eerste voorzichtige analyse. De nacht in wordt er doorgetikt en een dag later gaan we uiteraard weer verder.

Het houdt de redactie bezig, het houdt het land bezig. En u bent op dat vlak ook nog even niet van ons af. Het is nu aan de partijen om met elkaar te gaan formeren. We weten van de laatste landelijke verkiezingen hoe ingewikkeld dat kan zijn. Volgende afspraak: de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2024. Wij zijn er weer bij.

André Trompers

Hoofdredacteur

