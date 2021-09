Politiebond moet niet zo bang zijn voor burger

De rolstoel als verleng­stuk van het kinderli­chaam: ‘Vergelijk het met fietsen: dat moet je ook leren’

2 september Buiten spelen of zelfstandig naar een vriendje gaan. Voor kinderen in een rolstoel is dit niet altijd vanzelfsprekend, maar het kán wel degelijk. Daarom moet er meer aandacht komen voor het aanleren van rolstoelvaardigheden bij kinderen.