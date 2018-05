Politie 'oogst' 12.000 hennepplanten in twee dagen tijd

Verdachte (42) dodelijke steekpar­tij Breda was geen bekende van de politie

13:30 BREDA - De verdachte van een steekpartij - woensdagavond in Breda - waarbij een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet om het leven is gekomen, is een 42-jarige Syriër die al langer in Nederland verbleef. Dat zegt de politie.