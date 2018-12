Politie neemt 48.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag, 19.000 kilo meer dan vorig jaar

Update + Video's Groot drugslab gevonden midden in woonwijk Rijen: ‘levensge­vaar­lijk’ zegt politie, huurder opgepakt

17:12 RIJEN - In Rijen is dinsdag midden in een woonwijk een groot drugslab aangetroffen. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie voor de buurt. In het lab werden chemicaliën omgezet naar amfetamine. De huurder van het pand probeerde nog te vluchten, maar werd later opgepakt.