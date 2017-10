Het is zover: ik ben rijp voor de poep-check. Afgeschreven, nog net niet lijkstijf en dan sturen ze ongegeneerd de Paarse Envelop. Vrolijk kleurtje; doet het altijd goed in opvangcentrum De Anemoon voor ouden van dagen. Ergens heeft iemand bedacht dat het mijn tijd is en besloten mij wakker te schudden met dit bevolkingsonderzoek. Prik in je poep, Bassie! Alsof ik daarop zit te wachten. Oké, het is best sympathiek van minister Edith Schippers en haar keurkorps dat zij zich zorgen maken over de staat van mijn darmen en mijn vergankelijkheid. Maar daarmee is het ook confronterend. Nooit zorgen gemaakt. Mijn darmstelsel verwerkt met gemak hoeveelheden waar een varken van gaat hikken, maar toch... Die dikke envelop zet je aan het denken. Je hóeft niet mee te doen, staat er in vette letters bij. Prima. Maar waarom niet? Stel dat je zonder er erg in te hebben wel wat bent gaan mankeren... En het kost niks, in dit land waar iedereen klaagt over een armzalige gezondheidszorg. Maar goed, je moet aan de slag met staafje en een gebruiksaanwijzing waarvan je aanvankelijk denkt dat die bij een duikuitrusting hoort, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je het simpelweg vier keer in een drol doopt.