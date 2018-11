Plofkraak schrikt Oosterhoutse buurt wakker

VIDEOOOSTERHOUT - Plompverloren ligt de geldautomaat op de stoep voor het filiaal van de Bruna in het Oosterhoutse winkelcentrum Arkendonk. Daar is meer voor nodig geweest dan een rotje. De schade is groot na de plofkraak midden in de nacht .

Het zal rond 3.30 uur zijn geweest als de politie de eerste meldingen van de plofkraak binnenkrijgt. Twee knallen zijn er gehoord. De eerste klonk nog bescheiden, de tweede heel hard.

Meteen zijn de politie en de brandweer ter plaatse. De schade is groot. De hele pui van de winkel ligt eruit. De geldautomaat van ABN Amro ligt midden op het pad dat het winkelcentrum in gaat. Hij is met een klap uit de gevel geslagen. Ook het dak van het verouderde winkelcomplex is zwaar beschadigd.

Scooter

Volgens getuigen gingen twee personen er kort na de kraak vandoor op een scooter. Er wordt ook melding gemaakt van een fietser die mogelijk betrokken is bij de plofkraak, maar de politie kan dat niet bevestigen Wat de dieven hebben buitgemaakt is niet bekend.

Klap

Rond het tijdstip dat de winkels opengaan is de politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) nog uitgebreid bezig met het onderzoek. Het deel van het winkelcentrum rond het filiaal van de Bruna is met rood/wit-lint afgezet.

Plukjes mensen kijken achter het lint toe. Een buurtbewoner die zijn twee honden uitlaat kijkt even naar de werkzaamheden. ,,Het was wel een klap hoor. Ik was meteen klaar wakker vannacht. Het is hier rond het winkelcentrum wel vaker onrustig’’, zegt hij.

Helikopter

Om de verdachten op te sporen werd onder andere met een helikopter van de politie gezocht. Vergeefs. Even is er verwarring, omdat de Bredase politie op Twitter meldt dat er kort na de kraak een auto is klemgereden in Den Haag. Daarbij is een inzittende aangehouden. Al snel blijkt er geen verband te zijn met de plofkraak in Oosterhout.

Pakkans

Politiewoordvoerder Eric Passchier zegt dat plofkraken als deze bloedserieus worden genomen. ,,De procedures hiervoor zijn een tijd terug flink aangescherpt. Het onderzoek is zonder meer uitgebreid te nomen. Daardoor is de pakkans ook toegenomen. We merken dat potentiële daders nu eerder geneigd zijn om een afweging te maken: hoe groot is het risico afgezet tegen de verwachte buit?’’ zegt hij.

Pinnen

Het aantal plofkraken op pinautomaten neemt de laatste jaren af, omdat contant geld pinnen zijn beste tijd lijkt te hebben gehad. Het aantal geldautomaten neemt snel af: van ruim 9.500 in 2008 tot ruim 7.800 nu. Banken zouden zich bij het sluiten van automaten zich niet per se laten leiden door het overvalrisico, maar is een automaat eenmaal gekraakt dan is de kans groot dat hij niet meer terugkomt op de oude locatie. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) speelt de angst onder omwonenden daarbij een grote rol.

Opvallende kraken in de regio Aan de Kennedylaan in Roosendaal vindt er op 13 juli een plofkraak plaats op een pinautomaat van de ABN Amro. Een naastgelegen huisartsenpraktijk liep daarbij veel schade op. In Dongen is er op 18 maart geen plofkraak, maar een geval jackpotting. Een Explosieven Verkenner constateerde dat er geen explosieven waren gebruikt, maar dat in de automaat geboord was. Zo probeerden de dieven in het binnenwerk van de geldautomaat te komen. Door de machine vervolgens te hacken begint de automaat biljetten uit te spugen. Op 22 december 2017 mislukte een plofkraak bij de Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Made. Op 3 oktober 2017 mislukten plofkraken op twee automaten van de Rabobank aan de Hoge Ham. Op 30 september 2017 mislukte een plofkraak op een automaat van de Rabobank in Chaam. Drie personen werden aangehouden. In Oudenbosch werd voor het eerst een bitcoin ATM gestolen. Dat gebeurde bij brasserie Tivoli. Opvallend, want de dieven hebben er helemaal niets aan gehad en konden dat weten.