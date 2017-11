Peter Boer zet kleinste pieper van het land op de kaart

De oogst begint elk jaar in september. Tot in februari zijn de Cherry Potatoes verkrijgbaar. Van het land gaan ze in de boerderij van Boer aan de Smitsweg in de spoelmachine en vervolgens gewassen en wel in doosjes van 750 gram. ,,Kleine porties die je in één of twee keer klaar kunt maken zijn de trend’’, zegt Boer. ,,Bij supermarkten is het lastig binnenkomen omdat aardappelen nog vaak als bulkproduct worden gezien. Toch zijn de Cherry Potatoes nu al op veel plekken in Nederland verkrijgbaar.’’



Boer heeft grote plannen met het aardappeltje. Die komt ook in een andere, papieren verpakking om het exclusieve nog meer uit te stralen. Verder is er sinds kort een gele variant. ,,We willen in de toekomst met het aardappeltje naar het buitenland. Vooral in Scandinavië is nog meer vraag naar specialiteiten.’’