Pedo's jagen: voor je het weet heb je een strafblad

Afgelopen week rekende de politie een 49-jarige man in in Tilburg. De vermeende mishandelaar is met een proces-verbaal huiswaarts gestuurd. Hij zou een andere man tegen zijn hoofd hebben geschopt. Het slachtoffer - de vermeende pedofiel - werd niet opgepakt omdat er geen bewijs was van iets strafbaars, aldus een politiewoordvoerder: ,,Wel onderzoeken we zijn gedragingen.” De tip voor het burgerarrest zou uit Breda gekomen zijn. Ook in andere delen van het land waren incidenten met pedojagers, groepen burgers die online pedofielen jagen door zich bijvoorbeeld als kinderen voor te doen.