Optochten Dongen en Lage Zwaluwe afgelast, Roosendaal aangepast

Zaterdag -In Lage Zwaluwe nemen ze geen risico. De optocht die zaterdag gepland stond gaat niet door . Mogelijk wordt deze verplaatst naar maandag. -In Roosendaal gaat de optocht zaterdag gewoon door. Wel met aanpassingen. Zo worden windgevoelige elementen van de wagens gehaald. Ook hebben zo’n vijf clubs met grote wagens de beslissing genomen niet deel te nemen.

-Voor de inwoners van Baviaonenland blijft het nog spannend. Zaterdagmiddag gaat de Stichting, de Baviaonen, in conclaaf. ,,Daarna hebben we contact met de vereniging in Prinsenbeek voor overleg. Voorlopig is dus nog niks zeker”, aldus Alexander van Oploo van de Baviaonen.

-De carnavalsstichting in Halsteren neemt later zaterdag of zondagochtend een beslissing over of de optocht wel of niet doorgaat.