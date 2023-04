Opnieuw meer aangiften in zaak Gianni de W.: ‘Een slachtoffer zag hem als een broertje’

De officier van justitie noemde het eerder het grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland.

Dinsdag was er opnieuw een zitting bij de rechtbank in Breda. Inmiddels zijn meer dan 130 slachtoffers geïdentificeerd, van wie er 93 minderjarig en 37 meerderjarig zijn. Van die 93 minderjarige slachtoffers moeten er nog 35 benaderd worden voor een gesprek.

Quote Zij vertelde zelfs hoe zij is lastigge­val­len via sociale media en naaktfo­to's moest versturen, tegen hem. Achteraf bleek dat hij waarschijn­lijk zelf die persoon was officier van justitie

Met vijf slachtoffers had hij een vriendschappelijke en affectieve relatie, zei de officier van justitie. Over een van de slachtoffers van De W: ,,Zowel hij als zijn slachtoffer werd gepest op school. Samen ondernamen ze leuke dingen. Ze had zo’n goede band met hem dat ze hem zag als een broertje. Zij vertelde aan hem hoe zij zich voelde. Zij vertelde zelfs tegen hem hoe zij werd lastiggevallen via sociale media en naaktfoto's moest versturen. Achteraf bleek dat hij waarschijnlijk zelf die persoon was. Kunt u zich voorstellen hoe zij zich voelde.”

Snapchat

Volgens het Openbaar Ministerie chanteerde De W. zijn slachtoffers. Hij knoopte via sociale media als Snapchat en Instagram gesprekken aan met minderjarige meisjes. Dat deed hij veelal onder de schuilnaam Bryan. Eerst stuurde hij berichtjes als ‘hoe gaat het vandaag met je lieverd?’ en ‘hoe was het op school?’. Later vroeg De W. om pikante foto’s en naaktbeelden. Ook zou hij de meisjes hebben gevraagd om seksuele handelingen te verrichten voor de camera.

Quote Een van de slachtof­fers is actief benaderd door de pers. Dat heeft zij als heel onprettig ervaren. Dat is absoluut niet de bedoeling rechter

Geld betaalde hij uiteindelijk niet, zo werd in elk geval bij één meisje duidelijk. De W. sloeg de foto’s op, chanteerde de meisjes. Als zij niet meer mee wilden werken, dreigde hij de beelden online te zetten.

Rechter wil dat pers slachtoffers niet benadert

De rechter benoemde dinsdag bij aanvang van de zaak de enorme media-aandacht: ,,Ik heb nog nooit zoveel pers in de zaal gehad. Nog niet eens bij moordzaken. Dat heeft een keerzijde, is eerder gebleken. Een van de slachtoffers is actief benaderd door de pers. Dat heeft zij als heel onprettig ervaren. Dat is absoluut niet de bedoeling. Als dit nog een keer gebeurt, zijn er gevolgen voor die journalist of dat medium. Die gevolgen betreffen persfaciliteiten.”

Ook de familie van verdachte De W. is benaderd door de pers. ,,Dat vinden we niet kies”, meent de rechter. ,,We vragen media zeer terughoudend te zijn zolang de zaak onder de rechter zit. Dat wil ik even gezegd hebben.”

Regionale en landelijke media waren aanwezig bij de zitting. ,,Ik wil een waarschuwing geven: er gebeurt vandaag bijna niks”, sprak de rechter de journalisten toe.

‘Het duizelt hem’

De W. zelf was dinsdag niet aanwezig. Een van zijn twee advocaten, Ronald Drenth: ,,Hij is behoorlijk ontdaan door de verdenking en de enorme media-aandacht. Mijn cliënt beseft terdege dat deze zaken nooit hadden moeten gebeuren. Hij wil aan zichzelf werken om te voorkomen dat dit nog gebeurt.” Ook in de penitentiaire inrichting waar hij verblijft, is bekend wat hij heeft gedaan.

Quote Zijn privéleven staat online, dat maakt veel indruk op hem. Hij zegt een stoornis in het autisti­sche spectrum te hebben advocaat Ronald Drenth

Er wordt nog gewacht op een eindrapportage van een psycholoog en psychiater. ,,Het duizelt cliënt. Hij heeft aangegeven openheid van zaken te willen geven, maar hij wil dat doen als het dossier compleet is. Hij is bang dat hij dingen zegt die achteraf niet op waarheid blijken te berusten. De media-aandacht veroorzaakt onrust. Zijn ouders zijn benaderd door de pers. Zijn privéleven en zijn werk staan online, dat maakt veel indruk op hem. Hij zegt een stoornis in het autistische spectrum te hebben.”

Enorm beschadigd

De officier van justitie gaf aan dat de impact van ‘sextortion‘ enorm is. ,,Sommige meiden zijn heel fors beschadigd. De politie denkt nog drie tot zes maanden nodig te hebben om het onderzoek af te ronden.” Zo wordt nog gekeken naar het digitale bewijsmateriaal en komen er nog verhoren van de verdachte.

De rechter riep de advocaten van De W. op om er voor te zorgen dat hun cliënt een volledige verklaring aflegt bij de politie. Hij zei er geen behoefte aan te hebben om zich op zitting met allerlei details bezig te moeten houden. ,,Ik heb het graag helder voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.”

De advocaten van de slachtoffers vroeg hij om hun eventuele verzoeken om schadevergoeding uiterlijk twee weken voor die inhoudelijke behandeling van de zaak in te dienen: ,,Daar is tijd genoeg voor.”

150 mappen met foto's

De W. sloeg de foto’s van de meisjes op zijn computer op. De politie vond op zijn pc 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes zaten soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer.

Volgende zitting: 7 juli.

De W. is 24 jaar en inwoner van Etten-Leur. Na het vmbo in zijn woonplaats gaat hij in 2015 een mbo-opleiding tot ict-beheerder volgen. De W. komt in 2014 voor de eerste maal in het vizier van de politie. Bij de politie komt de melding binnen dat een meisje gedwongen zegt te zijn naaktfoto’s naar hem te sturen. De W. is dan nog maar 16 jaar oud. Het meisje doet geen aangifte. Daarom blijft het bij een stopgesprek met de politie. In 2022 komen er opnieuw meldingen bij de politie binnen van minderjarige meisjes die afgeperst zijn. Dat gebeurt in de periode van 2019 tot en met 2022. In oktober houdt de politie De W. aan.