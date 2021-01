Opgepakte John H. opnieuw verdacht van handel in (hard)drugs

Coen Michel volgt Jeroen Berkhout op als directeur-bestuurder van IMW Breda

16:00 BREDA - Coen Michel (48) is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda. Per 1 april neemt hij het stokje over van Jeroen Berkhout (62) die met pensioen gaat na 41 dienstjaren, waarvan 25 als directeur-bestuurder.