Opa van 5-jarig aangereden jongetje in Breda: 'Automobilist reed over zijn voet'

Het is zaterdagavond rond half negen als Abdelmounaim met zijn nichtjes aan het spelen is in de Wensel Cobergherstraat in Breda-Noord. Hij woont met zijn ouders in Antwerpen en is op bezoek bij zijn opa. Hij wil de straat oversteken als plotseling een auto aankomt. De automobilist probeert de jongen nog te ontwijken maar vergeefs; hij raakt Abdelmounaim met de linkervoorkant van zijn auto. Zijn opa is binnen, heeft de aanrijding niet gezien, maar hoort wel het geschreeuw. Abdelmounaim ligt op straat. “De auto is over zijn voet gereden. Mijn kleinzoon bloedde”, vertelt opa de volgende ochtend, nog steeds geschrokken van hetgeen er zaterdagavond voor zijn huis is gebeurd. Hij toont de schoentjes van Abdelmounaim die in de keuken liggen. “Ik heb begrepen dat de politie die nog komt ophalen, ze hebben ze nodig voor het onderzoek.”